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الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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توصل مسئولو النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب إلى اتفاق شبه نهائي مع أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.


الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع نجمه على التجديد 

وينتهي عقد فتحي مع الأهلي نهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع على عقود الانضمام لأي نادٍ في يناير المقبل.

 

ومن المنتظر أن يقوم فتحي بالتوقيع على عقود تجديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، بعدما تم الاتفاق على كافة تقاصيل العقد.

 

وفضل فتحي البقاء في الأهلي رغم تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، ليبقى اللاعب في صفوف الأهلي لمدة موسمين مقبلين.

 

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قد اعتمد على فتحي في أخر مباراتين في إفريقيا حيث خسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف نظيف وفاز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.

 

وحقق الأهلي فوزا مهما على ضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

رياضة دوري أبطال أفريقيا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أحمد فتحي

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