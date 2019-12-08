خبير سياسي: اتفاقية السراج وأردوغان خنجر في جبين الأمن القومي



علق الدكتور سمير فرج، الخبير السياسي والاستراتيجي، على اتفاقية حكومة السراج الليبية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: إنها اتفاقية في غاية الخطورة على الأمن القومي المصري، والأمن القومي في المنطقة بأكملها.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن الاتفاقية غير قانونية، موضحًا أن السراج ليس مفوضًا بتوقيع أي اتفاقيات دولية قانونية، وتوقيع الاتفاقيات من سلطة البرلمان الليبي فقط.



وأشار إلى أن اتفاقية أردوغان والسراج تمنح تركيا حرية إمداد طرابلس بأسلحة تركية خلال الفترة المقبلة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية.



وتابع: "اتفاقية أردوغان والسراج لن تؤثر على الحود البجرية المصرية؛ لأن القاهرة وسعت حدودها البحرية وفقًا لاتفاقيات دولية"، معلقًا: "هذا الاتفاق خنجر في جبين الأمن القومي المصري والمنطقة بأكملها".

