"يخطفوا القلب".. شاهد بوسي شلبي وحسين فهمي في أحدث ظهور لهم من مهرجان الإسكندرية

تهتم الإعلامية بوسي شلبي، بالتواصل مع متابعيها بشكل دائم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت بوسي صور جديدة لها، ظهرت في الصور وهي برفقة الفنان حسين فهمي، وذلك أثناء تواجدهم بمهرجان الإسكندرية، خلال إجرائها حوارًا مع الفنان حسين فهمي، قبل تكريمه، وحظيت الصور على إعجاب العديد من قبل محبيهم.





وفي سياق آخر، أقيمت فعاليات حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية في مكتبة الإسكندرية، وحضر الحفل نقيب المهن التمثيلية و رئيس أكاديمية الفنون د. أشرف ذكي، د. سميرة محسن،د. علاء عبد العزيز رئيس المهرجان،كما حرص على حضور حفل الختام عدد كبير من نجوم الفن منهم جمال سليمان، المخرج محمد سامي، إياد نصار، ومنذر رياحنة،لقاء الخميسي، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، د. انجي البستاوي.



والجدير بالذكر أنَّ الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوى.

