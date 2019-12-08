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تكريم الفنان مصطفى حجاج في مهرجان "نجم العرب"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشر الفنان مصطفي حجاج ،صورة له بعد تكريمه فى مهرجان نجم العرب ،على حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.

حيث علق" حجاج " :" الحمدلله ربنا كريم وبفضل ربنا عليا وبدعمكم ليا الكبير جائزة نجم العرب ربنا يخليكوا يارب اقدر اسعدكم وانزل اغانى تبسطكم ويارب شكرا على احلى واغلى جمهور فى الدنيا " وتفاعل معاه عدد كبير من جمهوره ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .


اغنية" لما تقول يا عوم" دويتو اصالة ومصطفي حجاج 

كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى، وتم تقديمها داخل أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وغادة عادل وخالد الصاوى، من تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان .

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج بناقصه"هى الأغنية السادسة من ألبوم "هتزهزه"، و طرح من قبل "أه يا حنان"، "جرح بعد جرح"، "أنا موجود"، "بعدك حياتي تمام"، إضافة إلى "هتزهزه".

اغنية "بناقصه " ، وهى من كلمات الشاعر محمود عبدالله وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين.
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الكلمات المفتاحية

جائزة نجم العرب

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