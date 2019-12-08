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راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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شاركت الفنانة راندا البحيري، الطفل ياسين أمير فرحته العارمة بمجموعة من الصور الخاصة بعد حصوله علي جائزة تكريم خاصة من مهرجان " نجم العرب " عن دور البطولة الذي شارك فيها في مسلسل " زي الشمس " في موسم رمضان الماضي.

وتألق بدوره في المسلسل ولفت الأنظار بقوة مع الجمهور والنقاد وكان محط أنظار الجميع في هذا الدور الاستثنائي . مسلسل "زي الشمس " بطولة دينا الشربيني واحمد صلاح السعدني وريهام عبدالغفور وعمر السعيد واحمد مالك مريم الخشت وإخراج: سامح عبدالعزيز.

ويعتبر أول مهرجان مصري يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والأعلام المصريين بنًاء علي أستفتاء واختيارات الجمهور العربي والخليجي على السواء، ولذلك تمت تسميته بهذا الاسم.

وتقام الدورة الرابعة برعاية “اتحاد الاعلاميات العرب” وتنظيم شركة pacha Kuwait الكويتيه، وكانت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الثالثه “السابقه للمهرجان ” تتضمن كل من تامر حسني، ومحمد هنيدي ومنه شلبي، واكرم حسني واسر ياسين، وخالد سليم وأروي جودة، ورانيا يوسف والمنتج وليد منصور والمنتج حسام حسني وهشام سليم وصلاح السعدني والاعلامي اسامه الشيخ والاعلامي اسامه كمال، وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، و علي ربيع ورامي جمال، ومحمد الشرنوبي والشاعر تامر حسين، والملحن تامر علي والموزع شريف مكاوي، واحمد شيبه والعديد من نجوم الفن المصري.
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
راندا البحيري تشارك ياسين أمير فرحته في مهرجان "نجم العرب" (صور)
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راند البحيري

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