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الجيش اليمني يستهدف تحركات للحوثيين في جبهة فضحة شرق البيضاء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:06 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تمكن الجيش اليمني، اليوم الأحد، من استهداف تحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة فضحة، بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.



وتمكنت مدفعية الجيش اليمني التابعة للواء "26 ميكا"، من استهداف عربة قتالية، كان يستقلها عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.



وأسفر الاستهداف عن إصابة العربة بشكل مباشر، وإحراقها نهائياً، ومصرع كل من كان على متنها.


وتدور معارك شبه يومية في عدد من جبهات القتال بصعدة تتكبد فيها الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.


القوات المسلحة اليمنية

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
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