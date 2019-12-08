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أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 8-12-2019
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية اليوم
تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر 2019، وشهدت مجموعة من الأحداث المتنوعة والتي كان من أهمها أن خسائر السوق اليوم سجلت نحو 4 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 691.196 مليار جنيه وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي اليوم مضغوطة من مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب .
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية الأن
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية الأحد
من ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، هي أن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أعلنت عن القوائم المالية ،وأسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 31.85%، وسجلت صافي ربح بلغ 52.77 مليون جنيه في أول يوليو حتى أخر أكتوبر الماضي، مقابل 41.18 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 349.53 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 290.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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