أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 8-12-2019

من ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، هي أن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أعلنت عن القوائم المالية ،وأسفرت النتائج عن ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 31.85%، وسجلت صافي ربح بلغ 52.77 مليون جنيه في أول يوليو حتى أخر أكتوبر الماضي، مقابل 41.18 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 349.53 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 290.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.