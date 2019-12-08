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القوات الأفغانية تقتل 25 مسلحا من حركة طالبان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد، أن قواتها قتلت 25 مسلحا من حركة طالبان، خلال عمليتين أمنيتين في ولاية زابل وولاية  أوروزغان جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة، أن ما لا یقل عن 14 عنصرا من طالبان قتلوا في غارة جویة في منطقة شھر الصفا في زابل وتمكن الجيش كذلك من تدمير أسلحة ومتفجرات تعود للحركة.


وخلال هجوم آخر شنه الجيش الأفغاني في ترینكوت المركز الإداري لولاية أوروزغان تم قتل 11 عنصرا من طالبان بينهم محمد أكبر نقي، وهو من قادة الحركة البارزين.


وأشارت الوزارة الأفغانية، إلى أن العملیة بدأت في ترینكوت، ونفذت بدعم من القوات الخاصة وخلالها سيطرت القوات الحكومية على أربعة من معاقل طالبان وغنمت كمية من الأسلحة وبعض المركبات.

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