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الأوكرانيون للرئيس: لا تتنازل كثيرا عن السلام في محادثات باريس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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ترجمة - منة الشريف
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تجمع آلاف الأشخاص في وسط كييف، اليوم الأحد، لإرسال رسالة إلى الرئيس الأوكراني، الذي يلتقي بنظيره الروسي يوم الاثنين القادم، مفاده أن الأوكرانيين لن يقبلوا اتفاق سلام على حساب استقلال البلاد وسيادتها.

كما إجتمع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين في باريس إلى جانب الزعماء الفرنسيين والألمان في محاولة متجددة لإنهاء الصراع بين القوات الأوكرانية والقوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 13000 شخص منذ عام 2014.

وقال زيلينسكي، الذي فاز في الانتخابات في نيسان (أبريل) الماضي، وعدًا بإحلال السلام، إن أول لقاء وجهًا لوجه مع الرئيس الروسي سيمنح كييف فرصة لحل الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات في دونباس.

ولكن العديد من الأوكرانيين قلقون بشأن حل وسط محتمل مع روسيا، والذي يعتبرونه معتدًا يسعى لاستعادة نفوذ الكرملين على الجمهورية السوفيتية السابقة، وتدمير طموح أوكرانيا إلى توثيق العلاقات الأوروبية.

كما أرادت الحكومة الأوكرانية في الاتفاق مع موسكو على وقف دائم لإطلاق النار في دونباس، وتبادل جميع السجناء، ووضع جدول زمني لسحب جميع القوات المسلحة غير القانونية من المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وتم ترتيب اجتماع القادة، بعد أن سحبت أوكرانيا والانفصاليين قواتهم العسكرية من ثلاث مستوطنات في دونباس - تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين المفاوضين الروس والأوكرانيين والانفصاليين في سبتمبر.

كما وعدت كييف أيضًا، بمنح وضع خاص للأراضي التي يسيطر عليها المتمردون وإجراء انتخابات هناك.

وأثارت هذه الخطط، التي تُعتبر علامة على استسلام كييف، احتجاجات في العاصمة الأوكرانية.

ووفقًا لاستطلاع للرأي أجراه الأوكرانيون أجرته مؤسسة فكرية للمبادرة الديمقراطية ومعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في الفترة من 4 إلى 19 نوفمبر، فإن 53.2٪ من المستطلعين يعارضون وضعًا خاصًا لدونباس و62.7٪ لا يقبلون العفو عن أولئك الذين قتال ضد الجيش الأوكراني.

كما انهارت العلاقات بين البلدين في أعقاب هروب الرئيس المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا وضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية على روسيا.

وقال المؤرخ فولوديمير فيتروفيتش قرون عديدة والسنوات الأخيرة من التاريخ الأوكراني أظهر كييف لا ينبغي أن يؤمن حسن نية موسكو.

وقال في الحشد "يبدو أن فريق زيلينسكي الجديد يعود إلى هذه الإستراتيجية الخاطئة، والتي تتمثل في حقيقة أننا يمكن أن نتفق مع روسيا".
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الكلمات المفتاحية

محادثات السلام فرنسا اوكرانيا الرئيس الاوكراني الاستقلال

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