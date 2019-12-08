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مشاجرة بين طلاب تتسبب في شرخ زجاج أحد القطارات بالقليوبية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نشبت مشاجرة بين 4 طلاب  بالمرحلة الثانوية، داخل قطار فرعى (شبين 23 يوليو) حال توقف القطار على رصيف محطة عرب المحاجر بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بسبب خلافات داخل المدرسة.

وتطورت المشاجرة داخل القطار وقيامهم بالنزول على شريط السكة الحديد وتراشق الحجارة دون إصابات نتج عن ذلك شرخ بزجاج جرار القطار دون تعطل حركة سير القطار، وأمكن ضبط عدد (2 منهم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط الآخرين.
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الكلمات المفتاحية

مشاجرة طلاب المرحلة الثانوية القطار السكة الحديد

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