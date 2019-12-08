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موعد مباراة الزمالك القادمة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:36 م
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موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة
رامي بشاي
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر، وبالاخص الجماهير البيضاء إلى مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

موعد مباراة الزمالك القادمة
يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل، الموافق ١٢ ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة
تبث مباراة الزمالك وبيراميدز على قناتي اون سبورت وتايم سبورت، بإضافة إلى اذاعتها على موجات الشباب والرياضة واون سبورت اف ام.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك القادمة
يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الى تثبيت تشكيل الابيض في المواجهات القادمة، خصوصا بعد عبور الشرقية في بطولة كأس مصر، والفوز على أول أغسطس ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث من المتوقع ان يبدأ الزمالك بنفس تشكيل مباراة اول أغسطس والذي جاء كالتالي :
محمد عواد فى حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسط
مصطفي محمد في خط الهجوم
ويجلس على دكة البدلاء محمد ابو جبل - محمد عبد الشافي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - محمد عبد السلام - محمد حسن.ش
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الكلمات المفتاحية

مباراة أول أغسطس دوري أبطال أفريقيا

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