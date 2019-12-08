مشوار المنتخب البحريني من الافتتاح حتى التتويج بلقب خليجي 24

نجح المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بالتتويج بلقب كأس الخليج العربي، بعد الفوز على نظيره السعودي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل".









وأهدر المنتخب السعودي ركلة جزاء في الدقيقة 12 من زمن المباراة عن طريق سلمان الفرج، قبل أن يحرز محمد الرميحي هدف الفوز الوحيد في المباراة لصالح المنتخب البحريني، في الدقيقة 69 من عمر المباراة، ليحصل على لقب البطولة.









مشوار المنتخب البحريني من الافتتاح حتى التتويج بلقب كأس الخليج العربي

دور المجموعات

الجولة الأولى

التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب البحريني ونظيره العماني.

الجولة الثانية

منتخب البحرين يتلقى الخسارة الأولى أمام البحرين بنتيجة 2-0.

الجولة الثالثة

المنتخب البحريني يحقق فوزه الأول على مضيفه الكويتي بنتيجة 4-2، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي رفقة المنتخب السعودي.









الدور نصف النهائي

المنتخب البحريني يتخطى المنتخب العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية المبارة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.





المباراة النهائية

توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في الثأر من نظيره السعودي بنتيجة هدف دون رد.









وحقق بذلك المنتخب البحريني مفاجأة من العيار الثقيل، بالتتويج بالبطولة، خاصة أنه لم يتمكن سوى من تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط في دور المجموعات، كما أنه لم يكن سيشارك في البطولة، بعدما كادت أن تقام البطولة بخمسة منتخبات فقط، قبل أن تنضم البحرين والسعودية والإمارات للبطولة.



