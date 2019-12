شاهد.. معجب يطلب يد منة فضالي على "إنستجرام" (صورة)

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"،علق أحد متابعين منة فضالي على صورها التي قامت بنشرها قائلاً " أمنية حياتي تكوني من نصيبي ويشرفني اطلب ايدك يا اميرة".





وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان مفتوح الظهر باللون الأسود، واستخدمت "ميك أب" جرئ يليق مع الإطلالة وتركت شعرها مندلاً علي كتيفها، وعلقت علي الصورة قائلة: " The only people I want in my life are the ones who truly want me in theirs"، وتعني " الأشخاص الوحيدون الذين أريدهم في حياتي هم الأشخاص الذين يريدونني حقًا".