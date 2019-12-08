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شاهد.. معجب يطلب يد منة فضالي على "إنستجرام" (صورة)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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منة فضالي
منة فضالي
حسام يونس
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نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"،علق أحد متابعين منة فضالي على صورها التي قامت بنشرها قائلاً " أمنية حياتي تكوني من نصيبي ويشرفني اطلب ايدك يا اميرة".


وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان مفتوح الظهر باللون الأسود، واستخدمت "ميك أب" جرئ يليق مع الإطلالة وتركت شعرها مندلاً علي كتيفها، وعلقت علي الصورة قائلة: " The only people I want in my life are the ones who truly want me in theirs"، وتعني " الأشخاص الوحيدون الذين أريدهم في حياتي هم الأشخاص الذين يريدونني حقًا".


ونالت الصورة إعجاب الكثير من الجمهور، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: " والله عسل ومش بس انتِ قمر"، وعلق آخر قائلاً " قمر بجد وبطلة"، وعلق آخر " قلبي يا ناس.


جدير بالذكر أن "فضالي"، شاركت مؤخراً في مسلسل" قيد عائلي"، بطولة ميرفت امين، وعزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبدالله، وكارولين عزمي، ودينا فؤاد، ونضال الشافعي، ومحمد عز، ورامي وحيد، ومحمد نجاتي، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبدالعزيز، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، إنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع.

شاه

كما شاركت "منة" في مسلسل "لست وحدك"، بطولة جمال سليمان، ومنة فضالي، وأحمد صيام، ونضال الشافعي، ومحمود الحديني، ومراد فكري صادق، تأليف يوسف السباعي، وإخراج محمد لطفي.

شاهد.. معجب يطلب يد منة فضالي على "إنستجرام" (صورة)
شاهد.. معجب يطلب يد منة فضالي على "إنستجرام" (صورة)
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