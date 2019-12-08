تحرير 15 محضر وضبط سلع منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.



حيث قامت مديرية التموين برئاسة وصفى عبد الله جابر، وكيل وزارة التموين، بتوجيه حملة تموينية والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر لمخالفات متنوعة تم رصدها أثناء التفتيش والمرور المفاجي على محلات بيع وتصنيع الأغذية والسلع والأسواق ومحلات الجزارة والمخابز البلدية وغيرها.



أوضح وكيل الوزارة أن هذا المخالفات تضمنت تحرير: 7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الحرة، ومحضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية ومخزن بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عبوات لمنتجات وسلع غذائية ومقرمشات وألبان وعصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المتبعة في هذا الصدد.

