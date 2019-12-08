الطفل بائع الشرابات: "الشغل مش عيب.. وصحابي بيفتخروا بيا"





قال الطفل علي صبرة، بائع الشرابات، وعاشق الآثار، الذي انتشرت صورته على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لديه 12 عامًا، إنه يعمل في بيع "الشرابات"؛ بسبب ظروف مادية نتيجة لمرض والده.وأضاف "صبرة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن بيع الشرابات عمل والده، معلقًا: "دا شغل بابا كان يبيع شرابات، والناس كانت بتحترمه"، متابعًا: "الشغل مش عيب، وصحابي بيفتخروا بيا".وروى أحد المواقف له مع صديقه، قائلًا: "صديقي مسك تليفونه وباس صورتي وقالي دي فخر ليا"، لافتًا إلى أنه يدرس في الصف الخامس الابتدائي.في حين قالت هند شعبان، والدة الطفل، إن الطفل كان يعمل مع والده، وبعدها انفصلت عن والده، وقرر "علي"، أن يظل مع والدته لينفق عليها.