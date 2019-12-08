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رسميا.. علي مبخوت هداف بطولة خليجي 24

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:11 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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اختتمت منذ قليل فعاليات بطولة كأس الخليج العربي والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، في نسختها الرابعة والعشرين بتتويج منتخب البحرين باللقب على حساب منتخب السعودية، بعد الفوز عليه بالمباراة النهائية بهدف دون رد.


وحقق المنتخب البحريني اللقب، بعدما سجل محمد آل الرميحي لاعب الفريق، هدف تتويج اللقب في الدقيقة 65 من عمر اللقاء والي أُقيم على ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.


وفشل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الأخضر السعودي، في قيادة فريقه لتحقيق أولى ألقابه منذ توليه المسئولية الفنية، ليتنازل عن اللقب لصالح المنتخب البحريني.


ومن المُنتظر أن تقام بطولة خليجي 25 بنسختها المقبلة، في بلاد الرافدين بالعراق، والتي خرجت من دور نصف نهائي البطولة الحالية.


ويرصد "الفجر الرياضي" هدافي بطولة خليجي 24 من خلال التقرير الآتي-
1- علي أحمد مبخوت... منتخب الإمارات برصيد 5 أهداف.
2- عبدالكريم الحاج فضل الله... منتخب قطر برصيد 3 أهداف.
3- أكرم حسن عفيف... منتخب قطر برصيد 3 أهداف.
4- هتان سلطان باهبري... منتخب السعودية برصيد هدفين.
5- فراس البريكان... منتخب السعودية برصيد هدفين.
6- محمد قاسم ماجد... منتخب العراق برصيد هدفين.
7- تياجو... منتخب البحرين برصيد هدفين.
8- عبدالله الحمدان... منتخب السعودية برصيد هدفين.

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