Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:27 م
Advertisements
جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد فتحي
Advertisements

نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، مساء اليوم الأحد، حفل جوائز ومعرض النسخة الثانية عشر من مسابقته السنوية للتصوير الفوتوغرافي، والتي كان موضوعها "بطلات مصريات"، في "جريك كامبس" بوسط البلد في القاهرة.

 

كرمت القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ساندرا دي وال، الفائزين، وافتتحت معرضًا لأفضل 30 صورة، والذي يمكن للجمهور زيارته من 9 إلى 12 ديسمبر من العاشرة صباحًا إلى الحادية عشر مساءً في قاعة المكتبة بالجريك كامبس، حيث شارك في المسابقة هذا العام 242 مصور بأكثر من 590 صورة.

 

وقال الاتحاد إن يتطلب بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة والشاملة المشاركة الكاملة للمرأة، وينعكس هذا الالتزام في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي أقرها الطرفان بشكل مشترك سنة 2017، ومن خلال شراكته مع مصر، فإن الاتحاد الأوروبي ساهم بقوة في مشاركة المرأة في الحياة العامة وتمكينها اقتصاديا وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التي موّلها الاتحاد.

وأضاف أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلق وفد الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع سفارة السويد في شهر أكتوبر الماضي مبادرة الاتحاد الأوروبي "نحن من أجل هُن" لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وتعكس المبادرة، التي تم إطلاقها في العديد من البلدان الأخرى، التأكيد على التزامات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تجاه تمكين المرأة.

وقالت ساندرا دي وال إن مبادرة "نحن من أجل هُن" تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة وقدراتها باعتبارها شريكا مساويا للرجل في أي مجتمع. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي في مصر يهدف إلى القيام بالأمر نفسه من خلال موضوع الدورة الثانية عشرة من مسابقته للتصوير الفوتوغرافي.

وأضافت: "إن نساء مصر يمثلن أحد أعمدة المجتمع وشعرنا أنهن يستحقن تسليط الضوء عليهن وعلى نجاحاتهن. أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى المشاركين هذا العام على التقاط الصور التي تم عرضها، والتي أرى أن كل صورة منها تعد تكريما جميلا للنساء والفتيات في مصر".

حصل الفائزون الثلاثة حسين طلال فرج محمد، وهناء حبيب تاوضروس سعد، وعبد الحميد فوزي طاحون على معدات تصوير من اختيارهم. كما حصل المشاركون أصحاب أفضل 30 صورة على شهادات تقدير وكتالوج مطبوعة فيه أعمالهم، بجانب إصدار الاتحاد الأوروبي في مصر تقويما لعام 2020 فيه أفضل 12 صورة في المسابقة.

ضمت لجنة التحكيم ثلاثة من خبراء التصوير في مصر وهم أشرف طلعت، وسارة مصطفى كامل، ومحمد إسماعيل. أشرف طلعت حاصل على زمالة الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الصحفي والوثائقي، ويعمل مصورا محترفا لدى مجلة ناشيونال جيوجرافيك، وعُرضت أعماله في العديد من دول العالم، وحاز العديد من الجوائز مثل لقب "مصور العام" في مسابقة فينيسيا للتصوير عام 2005.


وحصلت سارة مصطفى كامل على درجة الماجستير في الفنون التطبيقية قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون من جامعة حلوان عام 2009. شاركت في أكثر من 50 معرض محلي و19 معرض دولي، وحازت على 17 جائزة محلية ودولية، وشغلت عضوية جائزة الدولة للإبداع بأكاديمية الفنون بروما عام 2005/2006، محمد إسماعيل مدرب ومصور فوتوغرافي محترف وعضو في مجتمعات ومنظمات عديدة للفن البصري. اشترك في أكتر من 60 معرض تصوير محلي ودولي، وحكّم في مسابقات تصوير عديدة محلية وإقليمية. أسس مركز فن الرؤية عام 2011.

الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
الاتحاد الأوروبي في مصر يكرم الفائزين في مسابقته الثانية عشر للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "بطلات مصريات"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسابقة بطلات مصريات الفجر التصوير الفوتوغرافي الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعتين و 36 دقيقة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ يوم

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ ساعتين و 19 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة من وسط القاهرة (صور)

مكتبة الإسكندرية تنظم حفل جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير في بيت السناري

"هواوي" تطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في مصر

روسي يحصد جائزة أفضل مصور في العالم

«علاء عسكول» يكشف لــ "الفجر" واقع التصوير الفوتوغرافي في "اليمن"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status