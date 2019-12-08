Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الكونجرس": التصويت على مواد مساءلة ترامب "محتمل" هذا الأسبوع

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، تصويت اللجنة على مواد مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأضاف نادلر، وهو ديمقراطي، لشبكة تلفزيون (سي.إن.إن)، اليوم الأحد: " ذلك محتمل"، مشيرا إلى أن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار“ في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري.

ومضى يقول إن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطا سائدا.

عقد النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اجتماعا مغلقا يوم السبت للإعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

ويفحص النواب الديمقراطيون باللجنة القضائية في المجلس مطلع هذا الأسبوع الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية، يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وأصدر النواب تقريرا من 55 ورقة يوم السبت يوضح ما يرونه أسبابا دستورية يمكن الاستناد إليها في صياغة بنود المساءلة.

ولدى إصدار التقرير قال رئيس اللجنة الديمقراطي جيرولد نادلر إن المساءلة هي السبيل الوحيد لمحاسبة الرئيس الجمهوري.

وقال نادلر في بيان: "الرئيس ترامب أساء استغلال سلطته وخان أمننا القومي وأفسد انتخاباتنا، وكل ذلك لمكاسب شخصية“. وأضاف ”الدستور يذكر علاجا فريدا لسوء السلوك هذا: إنها المساءلة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواد مسائلة دونالد ترامب الكونجرس التصويت الاسبوع

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ يوم

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

نائب ديمقراطي: ترامب قد يواجه المساءلة والسجن بسبب "الرشوة"

مفاجأة.. دونالد ترامب مهدد بالسجن بسبب ممثلة أفلام إباحية

تقرير مولر ضربة قوية لخطط الديمقراطيين

رئيس لجنة بالكونجرس يمهل وزير العدل حتى الإثنين المقبل لتقديم تقرير مولر كاملا

"مولر" يدلي بشهادته عن "الانتخابات الرئاسية"

الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يكشفون عن قرار إجراءات مساءلة "ترامب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status