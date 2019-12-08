Advertisements
Advertisements
Advertisements

سجل ألقاب كأس الخليج العربي بعد فوز البحرين على السعودية في المباراة النهائية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:19 م
Advertisements
السعودية والبحرين
السعودية والبحرين
علي ماهر حلمى
Advertisements
حقق منتخب البحرين فوزا صعبا علي حساب نظيره منتخب السعودية بنتيجة هدف مقابل لاشئ في نهائي بطولة خليجي 24 المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد علي استاد عبدالله بن خليفة الدولي بنادي الدحيل ليتوج رسميا منتخب البحرين بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين منتخب السعودية و البحرين وأضاعت الكثير من الفرص حيث أهدر لاعب منتخب السعودية سلمان الفرج ركلة جزاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول وسجل مهاجم منتخب البحرين محمد سعد الرميحي هدف المباراة الوحيد في المباراة التي توج بيه منتخب البحرين باللقب الخليجي لأول مرة فى تاريخه.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي سجل ألقاب الفائزين ببطولة كأس الخليج عبر التاريخ :

منتخب الكويت هو أكثر منتخب توج بالبطولة الخليجية برصيد 10 ألقاب في أعوام (1970، 1972، 1974، 1976، 1982 ،1986، 1990 ، 1996، 1998، 2010).
يليه منتخب السعودية برصيد 3 ألقاب في أعوام (1994، 2002، 2003) ثم يأتي منتخب العراق برصيد 3 ألقاب في أعوام (1979، 1984، 1988) ومنتخب قطر برصيد 3 ألقاب في أعوام (1992، 2004، 2014).
وكل من منتخب الإمارات لقبان في عامي (2007، 2013) ومنتخب عمان لقبان في عامي (2009، 2017).
ثم يأتي منتخب البحرين برصيد لقب وحيد في عام 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي خليجي 24 رياضة السعودية البحرين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ يوم

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ ساعتين و 33 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status