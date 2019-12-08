بعد إصابة 80 طالبًا بالجدري المائي.. هاني الناظر محذرًا: "دا الموسم بتاعه"

عقب الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، على إصابة 80 طالبًا بالجدري المائي بإحدى المدارس منذ أسبوعين، قائلًا: "الجدري المائي مرض فيروسي من أضعف الأمراض التي قد تصيب الأطفال في هذا التوقيت".



وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أعراض الجدري المائي، تتمثل في الإصابة بارتفاع درجة الحرارة ورشح، وبعد 24 ساعة تختفي هذه الأعراض، وتصبح هناك بعض البقع الحمراء، ولكن خلال أسبوع تنتهي هذه الأعراض.



وأشار إلى أن الجدري معدي جدًا بصورة سهلة للغاية، خاصة للأطفال، مشيرًا إلى أن هناك تطعيم متوفر ضد الجدري في معهد المصل واللقاح، ولكن للأسف البعض لا يطعم أطفاله ضد الجدري، مشير إلى أن التطعيم بالجدري المائي ليس إجباري، لأنه مرض غير خطير، معقبًا: "دا الموسم بتاعه، خلو بالكم".

