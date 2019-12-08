Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد إصابة 80 طالبًا بالجدري المائي.. هاني الناظر محذرًا: "دا الموسم بتاعه"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:24 م
Advertisements
الجدري المائي
الجدري المائي
كساب أحمد
Advertisements
عقب الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، على إصابة 80 طالبًا بالجدري المائي بإحدى المدارس منذ أسبوعين، قائلًا: "الجدري المائي مرض فيروسي من أضعف الأمراض التي قد تصيب الأطفال في هذا التوقيت".

وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أعراض الجدري المائي، تتمثل في الإصابة بارتفاع درجة الحرارة ورشح، وبعد 24 ساعة تختفي هذه الأعراض، وتصبح هناك بعض البقع الحمراء، ولكن خلال أسبوع تنتهي هذه الأعراض.

وأشار إلى أن الجدري معدي جدًا بصورة سهلة للغاية، خاصة للأطفال، مشيرًا إلى أن هناك تطعيم متوفر ضد الجدري في معهد المصل واللقاح، ولكن للأسف البعض لا يطعم أطفاله ضد الجدري، مشير إلى أن التطعيم بالجدري المائي ليس إجباري، لأنه مرض غير خطير، معقبًا: "دا الموسم بتاعه، خلو بالكم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني الناظر مرض فيروسي الجدري المائي الأطفال

أخبار تهمك

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ يوم

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بيزنس التطعيم فى "السوق السوداء"

"الناظر" يوضح تفاصيل مهمة عن الجدير المائي والتعافي منه

هاني الناظر محذرًا من "مجموعة البرد": أعراضها الجانبية في منتهى الخطورة

هاني الناظر يناشد المواطنين بعدم الاستماع لأي شائعات عن تطعيمات الأنفلونزا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status