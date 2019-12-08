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خليجي 24| لقب أول لمنتخب البحرين على حساب السعودية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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توج المنتخب البحريني بلقب بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب السعودي، بهدف نظيف في المبارراة التي جمعت بينهم، اليوم الأحد في نهائي البطولة المقامة في قطر

أهدر قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 12 من عمر الشوط الأوب، ليطيح بها خارج المرمى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين المنتخبين

وفي الشوط الثاني نجح محمد الرميحي في تسجيل هدف اللقاء لصالح المنتخب البحريني عند الدقيقة 69، ليهدي فريقه لقب كأس الخريج العربي على حساب المنتخب السعودي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلقب فيها البحرين بكأس الخليج من قبل، بعدما كنان الوصيف لأعوام 1970 و1982 و1994 و2003.

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