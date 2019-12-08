"التأمين الصحي": اطلقنا أتوبيس التوعية لتعريف المواطن بالمنظومة الجديدة



وأضاف أن الإجراءات المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة بسيطة، حيث ليس مطلوبا سوى أن يتوجه المواطن إلى المنظومة الصحية التابع لها ومعه بعض المستندات وهى صورة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة، وشهادات الميلاد للأولاد.



وأكد أن المنظومة الجديدة تضمن تقديم خدمات صحية بمستوى عالي الجودة للمواطن، وبكرامة، ولا يفرق بين أفراد المجتمع، منوها بأن عدد من سجلوا أنفسهم في المنظومة الجديدة على مستوى ست محافظات بلغ 1،5 مليون مواطن.



قال الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل، إن بعد نجاح تجربة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، جاري تطبيق المنظومة في 5 محافظات وهم الأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء.وأشار "السبكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم يعملون على تعريف المواطنين كيفية الاشتراك بالمنظومة والمزايا التي تقدمها هو محور أساسي لعملهم، حيث اطلقوا "أتوبيس التوعية" للتواصل مع المواطن وشرح المنظومة الجديدة.