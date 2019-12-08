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محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء خاصة التي شهدت سقوط أمطار بالتواجد الميداني على مدار الساعة ومتابعة حالة الشوارع والتأكد من رفع كافة تجمعات المياه،وقيام سيارات كسح وشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع والتأكد من صرف المياه على بلاعات الصرف.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التأكد من سلامة اعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وصيانة بواطات الكهرباء ومراجعة مستوى الإضاءة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية،ورفع كافة الاشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

وبناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قامت معدات حي شرق المنصورة بسحب مياه الأمطار من شارع سعد زغلول،ومن شارع قناة السويس (أمام معسكر جديلة) وشارع الجيش وتحت كوبري القطار بشارع الجمهورية والقيام بتسليك البلاعات.

وفي مدينة طلخا قامت معدات رئاسة المدينة بشفط وكسح تجمعات المياه من شارع كامل ليلة وتقسيم بهاء،والتجمعات البسيطة داخل نطاق مدينة طلخا.

وقامت معدات كسح وشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع بالمدن التي شهدت سقوط للأمطار ومتابعة حالة الشوارع والتأكد من صرف المياه على بلاعات الصرف ومنع وجود أي تجمعات للمياه.
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكسح وشفط مياه الأمطار
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مصر كسح مياه الدقهلية اخبار

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