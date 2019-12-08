للمرة الأولى.. البحرين تتوج بكأس خليجي 24 على حساب السعودية

حقق المنتخب البحريني لقب خليجي 24، بعد فوزه على تظيره المنتخب السعودية بهدف وحيد مقابل لاشئ، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ستاد عبدالله بن خليفة، في مدينة الدوحة بقطر.





وجاء هدف البحرين الوحيد عن طريق محمد سعد الرميحي، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.





تغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" والتي استضافتها قطر بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.





اللقب هو الأول لـ"الأحمر" البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970. بينما فشل "الأخضر" السعودي في إضافة لقبة الخليجي الرابع بعد 1994، 2002، و2003.









وجاء التشكيل المباراة كالتالي:_

حارس المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – زياد تمبكتي – محمد الخبراني – سلطان الغنام.

خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف - عبد الإله المالكي

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – سالم الدوسري – فراس البريكان.

وعلى الجانب الآخر بدأ الثعلب البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين عن تشكيل الأحمر الذي خاض به نهائي بطولة كأس الخليج العربي كالتالي:

حراسة المرمى : سيد علوي.

خط الدفاع : سيد علي، سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي.

خط الوسط : علي حرم ، علي مدن ، جاسم الشيخ ، كميل الأسود ، مهدي حميدان.

خط الهجوم : محمد الرميحي.



