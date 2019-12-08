الأرصاد توجه نصائح مهمة لتجنب نزلات البرد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن المواطنين عليهم أن يرتدوا الملابس الشتوية على مدار اليوم، تحسبًا للإصابة بنزلات البرد.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "خضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك توقعات لسقوط الأمطار على بعض المناطق، لكنها غير مؤثرة على نشاط العمل.



ولفت إلى أن حالة الطقس المناطق السياحية مثل الجونة وشرم الشيخ معتدلة خلال فترة النهار، ولكن درجة الحرارة ستنخفض ليلًا 10 درجات، لافتَا إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على شرم الشيخ والجونة.

