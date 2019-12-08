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سكرتير عام بني سويف يشهد افتتاح مكاتب قيد الدعاوى القضائية إليكترونيًا بالمحاكم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:09 م
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سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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شهد اللواء هشام شادي السكرتير العام "بالإنابة عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف" مراسم افتتاح المكاتب الأمامية بمحاكم: الابتدائية والمركز والبندر بمركزي بني سويف واهناسيا، وذلك بجانب محكمة الاستئناف بالمدينة العاصمة، وهي مكاتب للقيد وإدارة الدعاوي، والتي تختص بقيد الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا، ووضع شاشات عرض عليها أسماء القضايا المنظورة، تيسيرًا على المواطنين والمحامين، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي في كافة الخدمات والمعاملات الحكومية التي يتعامل معها جمهور المواطنين.

وحضر مراسم الافتتاح: المستشار محمود علاء، مساعد وزيرالعدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات، والمستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف، والمستشار عبدالسلام الدلجاوي، رئيس المكتب الفني لاستئناف بني سويف، ورؤساء نيابات بني سويف، ولفيف من السادة القضاة والمستشارين.
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