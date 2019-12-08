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محمد فريد: البورصات داعم كبير لطموحات الشباب لتمويل شركاتهم واستثمار مدخراتهم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:06 م
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محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
أحمد الشيخ
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شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية في فعاليات قمة "رايز أب "الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال وذلك بمقر الجامعة الأمريكية، والتي حملت اسم "رحلة الى النمو والانطلاق"، وسط حضور كبير من أصحاب الشركات الناشئة الباحثين عن فرص دعم لتطوير وتنمية شركاتهم، وممثلين عن مختلف قطاعات المال والأعمال.

قال رئيس البورصة، إن الحرص على المشاركة في قمة "رايز أب" لريادة الأعمال يأتي من منطلق تعريف جيل الشباب بدور البورصات في دعم أفكارهم الناشئة والوصول الى التمويل المطلوب للتوسع والانطلاق، وكذلك حثهم على الاستثمار في أسواق رأس المال بأرقام بسيطة على المدي الطويل.

وتابع فريد: "البورصات دوما تمثل جسرا هاما لدعم طموحات الشباب سواء مساعدتهم في الوصول للتمويل المطلوب لتوسعات شركاتهم أو من خلال استثمار مدخراتهم في أسهم الشركات المقيدة أو في مؤشرات السوق".

وذكر فريد خلال كلمته التي حملت عنوان "رحلة الى الطرح في البورصة "، أن البورصة توفر للشركات الناشئة المتوافقة مع قواعد القيد فرصة لتنويع مصادر تمويلها ومن ثم دعم رحلتها نحو النمو والانطلاق.

من جانبه قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري"، إن طرح شركته في البورصة جاء نتيجة للتواصل الفعال من قبل إدارة البورصة لتعريف الشركة بالطريق الى القيد والطرح في البورصة، وشرح مزايا وإجراءات وقواعد القيد والطرح .

وتابع قائلا: " طرح الشركة في البورصة يفتح الباب للعديد من الشركات الشبيهة "، مؤكدا أن وجود فوري في البورصة يمكنها من الحصول على التمويلات المطلوبة من قبل صناديق الاستثمار الدولية التي تفضل دوما الاستثمار في الشركات غير المغلقة.

تابع فريد، إن إدارة البورصة تنظر الى عملية اصلاح وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة والتي تتضمن 3 جوانب جانب العرض حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة كل ما هو معروض وتحسين الافصاحات المقدمة من قبل الشركات المقيدة مع العمل على التواصل مع الشركات غير المقيدة لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.

وعلى مستوى جانب الطلب تعمل إدارة البورصة على تنظيم لقاءات تعليمية وتعريفية لطلبة الجامعات وموظفي عددا من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة وكذلك تنظيم لقاءات بين الشركات المقيدة واقسام البحوث بشركات الوساطة، فضلا عن تطوير كافة قنوات التواصل مع المجتمع لرفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

وعلى مستوى بيئة التداول عملت إدارة البورصة على اتاحة وتفعيل مزيد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة واتخاذ مزيد من الإجراءات والتي من شأنها تبسيط عملية التداول وزيادة معدلات السيولة، أخرها تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

وذكر رئيس البورصة أن الإدارة الحالية مهتمة بالتعامل مع ملف جذب شركات جديدة للقيد من منظور مختلف وذلك من خلال الوحدة الجديدة التي دشنتها تم اسم "CRM" والتي تعمل على بناء قاعدة بيانات للشركات غير المقيدة والتواصل معها لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.

وقال فريد أن الطرح في البورصة يحتاج من الشركة الإفصاح عن القوائم المالية وتشكيل مجلس الإدارة،مؤكدًا أن الشركات الجديدة بالبورصة لابد أن تكون لديها خطط توسعية للمستقبل.

ودعا رئيس البورصة الشباب المشاركين في القمة الى الاستثمار في البورصة حتى ولو بمبالغ بسيطة لفترات طويلة من خلال وثائق صناديق المؤشر المتداولة ، موضحا في هذا الصدد أن البورصة تقدم العديد من البرامج التعليمية للجامعات والمدارس لتعريف الشباب بأساسيات الاستثمار في البورصة.

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طرح الشركات شركة فوري رايز اب البورصة المصرية

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