مواجهة نارية بين فتاة إزيدية ومغتصبها الداعشي



واستهلت "أشواق"، حديثها مع الداعشي أبو همام الحياني، قائلة له: "ارفع رأسك، منذ 5 سنوات وأمنيتي أن أواجهك... كان عمري 14 سنة لما اغتصبتني، هل عندك أخت"، مضيفة: "هل ترضي أحد بعمر أبوك يغتصب أختك".



وأضافت باكية، "أين أهلي، أنا عايشة بدون إخوان"، ليرد الداعشي، "لا أعرف أين هم"، لترد الفتاة الإزيدية: "غنت لن تموت بهذه السهولة، لازم تتعاقب مثلي ومثل الفتيات الإزيديات".



وتابعت منفعلة: "إنت دمرت حياتي، كم مرة قلت لك أنا مثل أختك، وستتعاقب، كنت تغتصبني بالضرب، ولن أنسى هذا اليوم".



وطالبت الإزيدية أشواق، المجتمع الدولي بالقبض على كل داعشي اغتصب فتيات، مضيفة: "كانوا بيعاملونا بعنف وضرب"، كاشفة أن 18 داعشي اغتصب 6 فتيات من أسرتها.







عرضت فضائية "العربية"، مساء الأحد، لقطات من المواجهة التي تمت بين الإزيدية أشواق ومغتصبها الداعشي أبو همام الحياني وجهًا لوجه، والذي اغتصبها وعمرها 14 عاما.