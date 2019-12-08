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مواجهة نارية بين فتاة إزيدية ومغتصبها الداعشي
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:08 م
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هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "العربية"، مساء الأحد، لقطات من المواجهة التي تمت بين الإزيدية أشواق ومغتصبها الداعشي أبو همام الحياني وجهًا لوجه، والذي اغتصبها وعمرها 14 عاما.
واستهلت "أشواق"، حديثها مع الداعشي أبو همام الحياني، قائلة له: "ارفع رأسك، منذ 5 سنوات وأمنيتي أن أواجهك... كان عمري 14 سنة لما اغتصبتني، هل عندك أخت"، مضيفة: "هل ترضي أحد بعمر أبوك يغتصب أختك".
وأضافت باكية، "أين أهلي، أنا عايشة بدون إخوان"، ليرد الداعشي، "لا أعرف أين هم"، لترد الفتاة الإزيدية: "غنت لن تموت بهذه السهولة، لازم تتعاقب مثلي ومثل الفتيات الإزيديات".
وتابعت منفعلة: "إنت دمرت حياتي، كم مرة قلت لك أنا مثل أختك، وستتعاقب، كنت تغتصبني بالضرب، ولن أنسى هذا اليوم".
وطالبت الإزيدية أشواق، المجتمع الدولي بالقبض على كل داعشي اغتصب فتيات، مضيفة: "كانوا بيعاملونا بعنف وضرب"، كاشفة أن 18 داعشي اغتصب 6 فتيات من أسرتها.
واستهلت "أشواق"، حديثها مع الداعشي أبو همام الحياني، قائلة له: "ارفع رأسك، منذ 5 سنوات وأمنيتي أن أواجهك... كان عمري 14 سنة لما اغتصبتني، هل عندك أخت"، مضيفة: "هل ترضي أحد بعمر أبوك يغتصب أختك".
وأضافت باكية، "أين أهلي، أنا عايشة بدون إخوان"، ليرد الداعشي، "لا أعرف أين هم"، لترد الفتاة الإزيدية: "غنت لن تموت بهذه السهولة، لازم تتعاقب مثلي ومثل الفتيات الإزيديات".
وتابعت منفعلة: "إنت دمرت حياتي، كم مرة قلت لك أنا مثل أختك، وستتعاقب، كنت تغتصبني بالضرب، ولن أنسى هذا اليوم".
وطالبت الإزيدية أشواق، المجتمع الدولي بالقبض على كل داعشي اغتصب فتيات، مضيفة: "كانوا بيعاملونا بعنف وضرب"، كاشفة أن 18 داعشي اغتصب 6 فتيات من أسرتها.
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