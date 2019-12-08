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"الأرصاد" تناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا ما زلنا في فترة التقلبات الجوية، موضحًا أن التقلبات الجوية من سمات فصل الخريف، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 23 ديسمبر، وحتى هذا الوقت ستستمر التقلبات الجوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ما زال مستمرًا.

وناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الأيام؛ لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لافتًا إلى أن مصر لن تشهد ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه خلال هذه الفترة، وإذا حدث ارتفاع سيكون محدودًا.
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