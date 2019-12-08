لأول مرة.. البحرين يتوج ببطولة "خليجي 24" على حساب المنتخب السعودي (فيديو)

نتيجة مباراة البحرين ضد السعودية





توج منتخب البحرين لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس الخليج "خليجي 24"، حيث تمكن المنتخب البحريني من تحقيق فوزًا تاريخيًا على غريمه المنتخب السعودية بنتيجة 1 - 0، في نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، وتمكن المنتخب البحريني من خطف اللقب لأول مرة في تاريخه، وقد أقيمت المباراة على ملعب ستاد "عبدالله بن خليفة" بالدوحة العاصمة القطرية.





نتيجة وأهداف مباراة البحرين والسعودية في "خليجي 24"





تمكن منتخب البحرين من هزيمة غريمه المنتخب السعودي بنتيجة 1 - 0، حيث سجل محمد آل الميحي هدف البطولة في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.





ويذكر أن المنتخب البحريني صعد للنهائي من بطولة "خليجي 24" على حساب المنتخب العراقي، حيث انتصر المنتخب البحريني بركلات الترجيح بعدما ساد التعادل الإيجابي المباراة بهدفين لكل منتخب.





فيديو أهداف مباراة البحرين والسعودية