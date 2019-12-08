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رئيس صندوق التأمين الاجتماعي: يمكن للأبن الإستفادة من معاش والده في هذه الحالة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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محمد سعودي
محمد سعودي
داليا الحسين
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قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إنه يمكن للأبن الإستفادة من معاش والده إذا كان عاجز عن الكسب شرط أن يكون قبل بلوغه سن 60 عاما؛ مشيرًا إلى أن هذه الحالة لا ينطبق عليها أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وأضاف "سعودي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الصندوق لابد أن يعلم بياناته ومكان عمله وإذا كان لديه أولاد في مراحل التعليم، لافتا إلى أنه يتم تحديد المبلغ وفقا للحالة الاجتماعية والمرضية.

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي إلى أنه من أهم مميزات قانون المعاشات الجديد ضمان الاستدامة المالية للنظام، موضحا أن القانون سيضمن 15.5% احتياطي النفقات، وهو يمثل أمان لأصحاب المعاشات.
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حصول الابن على المعاش الحصول على معاش الأب التأمينات الاجتماعية

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