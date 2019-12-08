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يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش بيراميدز متعدد bein SPORT

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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مشاهدة مباراة بيراميدز
مشاهدة مباراة بيراميدز
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يلا كورة مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو بث مباشر حيث يستضيف الملعب الدفاع الجوي مباراة اليوم 8 ديسمبر التى تجمع بين الفريقين يلا شوت اون لاين مباشر مباريات اليوم فى منافسات الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى دور المجموعات من البطولة ونتابع المباراة من رابط كورة اون Pyramids vs FC Nouadhibou حيث يلتقى الفريقين مساء اليوم فى منافسات المجموعة الاولى من البطولة يلا شوت فى نقل مباشر لايف .

يلا كورة مشاهدة مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو
يلا كورة مشاهدة مباراة بيراميدز مع إف سي نواذيبو فى تغطية مباشرة للقاء فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الجولة الثانية يلا شوت يلا كورة اون مباشر مباريات اليوم فى البطولة الأفريقية حيث تنطلق مباراة اليوم مباشر فى توقيت الساعة 9:00 مساء فى القاهرة وهو توقيت الساعة 10:00 مساء يلا شوت مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر .

كورة مباشر مباريات اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز مباشر مساء اليوم مع فريق إف سي نواذيبو فى منافسات المرحلة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات المجموعة الاولى من البطولة الأفريقية يلا شوت مباشر 

يلا شوت لقاء تترقبه جماهير الفريقين وكرة القدم الأفريقية فى تغطية مباشرة للقاء.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية – المجموعة الاولى
مباراة بيراميدز مع إف سي نواذيبو
Pyramids vs FC Nouadhibou
توقيت الساعة التاسعة بتوقيت في مصر
توقيت الساعة العاشرة بتوقيت في مكة


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