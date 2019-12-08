Advertisements
Advertisements
Advertisements

توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد الحافظ حمدي
Advertisements

بدأ منذ قليل، توافد نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور الحفل الختامي للدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، والتي استمرت فعالياتها على مدار الأسبوع الماضي.


وتضمنت قائمة الفنانين الذين حضروا للختام، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، د. سميرة محسن،د. علاء عبد العزيز رئيس المهرجان، المخرج محمد سامي، السوري جمال سليمان، الأردنيان إياد نصار ومنذر رياحنة، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لقاء الخميسي، د. انجي البستاوي،ويشمل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية، بجانب إعلان الجوائز.


الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوى.

توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسكندرية المسرحي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعتين

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ يوم

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعتين

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

توافد النجوم لافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

فيلم عن المكرمين في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)

مها أحمد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة بافتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي (صور)

تكريم جلال الشرقاوي وصبحي والنبوي في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

بعد قليل.. ندوة تكريم جلال الشرقاوي بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

اليوم.. 3 عروض من لبنان ومصر بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status