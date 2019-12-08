توافد النجوم على ختام الإسكندرية المسرحي العربي (صور)

بدأ منذ قليل، توافد نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور الحفل الختامي للدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، والتي استمرت فعالياتها على مدار الأسبوع الماضي.



وتضمنت قائمة الفنانين الذين حضروا للختام، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، د. سميرة محسن،د. علاء عبد العزيز رئيس المهرجان، المخرج محمد سامي، السوري جمال سليمان، الأردنيان إياد نصار ومنذر رياحنة، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لقاء الخميسي، د. انجي البستاوي،ويشمل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية، بجانب إعلان الجوائز.