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بعد اتهامها بأنها ممثلة درجة خامسة.. نسرين أمين ترد على تلك الإهانة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الفنانة نسرين أمين بالرد على المخرج محمد سامي بعدما وصفها في أحد تصريحاته بأنها ممثلة درجة خامسة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت نسرين منشورًا قالت فيه :"الحمد لله على نعمة الشغل و النجاح بدون واسطة و لا فرض على الجمهور، الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل نسبى و أذواق".

وتابعت نسرين قائلة:"الحمد لله على السمعة الطيبة و التاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها، عشان مش عايزة حد يزعل مني".

وكانت الأزمة قد اشتغلت بين الفنانة نسرين أمين، والمخرج محمد سامي عندما أكد في تصريحات صحفية له أن نسرين كانت السبب وراء خلافه مع الفنانة ياسمين صبري، كما كانت تتهمه بحذف مشاهد لها من مسلسل" الأسطورة" لكي تقوم بها زوجته الفنانة مي عمر، ووصفها بأنها ممثلة درجة خامسة،وأن أعمالها لا يستطيع الجمهور تذكرها.


يُشار أنَّ نسرين شاركت مؤخرًا في مسلسل "نصيبي وقسمتك٣" بحكاية بعنوان "ع الهادي يا زبادي"، وهي بطولة حجاج عبد العظيم. نسرين أمين،مدحت تيخا،إيناس مكي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكري، إنتاج أحمد عبد العاطي.

والجدير بالذكر أنَّ نسرين خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي"زلزال"،"شقة فيصل" وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.
بعد اتهامها بأنها ممثلة درجة خامسة.. نسرين أمين ترد على تلك الإهانة
بعد اتهامها بأنها ممثلة درجة خامسة.. نسرين أمين ترد على تلك الإهانة
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