يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة بيراميدز واف سي نواذيبو بث مباشر Pyramids LIVE رابط ماتش بيراميدز بدون تقطيع جودة متعددة yal

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الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:38 م
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مشاهدة مباراة بيراميدز
مشاهدة مباراة بيراميدز
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يستضيف ملعب الدفاع الجوي اليوم مباراة قوية ومنتظرة تجمع بين نادي بيراميدز ونظيره نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء قوى لفريق بيراميدز يسعي فيه لصدارة المجموعة التى تضم أيضا المصري وإينوجو رينجرز النيجيري.


موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

يحل فريق نواذيبو الموريتاني ضيف على بيراميدز فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، فى لقاء تنتظره الجماهير المصرية.


القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

يسعي بيراميدز للإنفراد بصدارة المجموعة التى تضم المصري ونواذيبو وإينوجو رينجرز عندما يواجه بطل موريتانيا اليوم على ملعب الدفاع الجوى فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، فى لقاء تنتظره الجماهير المصرية، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 5الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.


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