أحمد شيحة: مصر من أكبر الدولة المستوردة للشاي فى أفريقيا



وأشار "شيحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر أيضا من أكبر الدول المستوردة للتبغ حيث نستورد 100% من التبغ وتعيد تصنيعه، معتبرًا أنه يجب أن يتم التصنيف السجائر كأمر مضر بالصحة ويتم منع استيرادها حفاظًا على الصحة والمال.



وأضاف أن واردات مصر من الشاي انخفضت مؤخرًا بسبب ارتفاع الأسعار، حيث بعد قرار تعويم الجنيه ارتفعت كل الأسعار، فقلل المواطن استهلاكه، معقبا: "بيوفروا لحاجات تانية".



قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر من أكبر الدولة المستهلكة والمستوردة للشاي فى أفريقيا، فضلا على أن الشاي يعتبر موروث مصري قديم.