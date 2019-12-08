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تعيين نواب لمتابعة سلامة الأعمدة الكهربائية وغلق المعابر المخالفة بالسكة الحديد بالبحيرة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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اللواء هشام أمنه
اللواء هشام أمنه
إسلام أمين
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قرر اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، تعيين نائب لكل رئيس مدينة تكون مهمته متابعة أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء بالشوارع والتأكد من سلامتها وتأمين الوصلات الكهربائية بها، ومتابعة إحلال وتجديد جميع أعمدة الكهرباء التالفة والقديمة والمتهالكة والمائلة مع مراعاة عمل قواعد ثابتة وحديثة حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

كما قرر محافظ البحيرة، غلق جميع المعابر الغير قانونية على السكك الحديدية بنطاق المراكز والمدن والقرى فورا والتنسيق مع الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بفتحها مرة أخرى، وشدد علي قيام إدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة والدورية لجميع محطات الصرف ومتابعة كافة معدات الطوارئ والتأكد من جاهزيتها وكافة المعدات ومطابق وصفايات الأمطار في ضوء حالة التأهب والاستعداد لسقوط الأمطار وموسم الشتاء.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن، واللواء عادل كمال مدير إدارة المرور، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.

وأكد محافظ البحيرة، خلال كلمته أن المحافظة نجحت في إنهاء العديد من المشروعات التي كانت متوقفة منذ سنوات وحل جميع العقبات التي كانت سبب في تعثرها ودفع العمل بها في مختلف القطاعات لخدمة المواطنين وتنفيذ خطط وبرامج الدولة في دفع العمل بكافة المشروعات مع السير قدما في أعمال البناء والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات ومكافحة الفساد بكافة أنواعه والقضاء عليه.

كما أكد محافظ البحيرة، خلال الاجتماع على أهمية وضرورة الالتزام بتعاون كافة الأجهزة والاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد ككيان ونسيج واحد لا يتجزأ، مشددا علي أهمية التواصل مع المواطنين والاستماع إلي شكواهم والعمل علي تلبية احتياجاتهم والعمل على ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا متابعة الشكاوي الواردة علي بوابة الشكاوي الحكومية وسرعة الرد عليها مع الالتزام بعقد اجتماع دوري وأسبوعي لخدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

بالإضافة إلى حصر موارد الدولة والعمل علي زيادتها وتعظيم الاستفادة منها والعمل علي حسن إدارة أصول الدولة الغير مستغلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين والمرور الدوري علي مشروعات المحافظة ومتابعتها، وتقنين أوضاع أراضي الدولة من خلال اللجان المشكلة والالتزام بالقانون وسحب الأراضي من غير الملتزمين، وتكثيف حملات إزالة التعديات في مهدها وخاصة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.
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مصر اللواء هشام أمنه البحيرة اعمندة كهربائية اخبار

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