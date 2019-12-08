وكيل زراعة الإسماعيلية: نهتم بزراعات الفول البلدي لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار

قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن أراضى القنطرة شرق من أجود الأراضي البكر والتى تنجح فيها جميع الزراعات، ونهتم بالفول البلدي لزيادة الإنتاج، وذلك لخفض الأسعار، من حيث متابعة إعمال مكافحة الآفات وإعطاء المزارعين التوصيات والإرشادات الزراعية خاصة في هذه المرحلة.



وأكد الدكتور السيد خليل، انه تم المرور علي زراعات الفول البلدي بقرية جلبانة شرق محافظة الإسماعيلية، وذلك من قبل لجنة متخصصة من مدير المكافحة، والإرشاد الزراعي، واخصائي زراعة المحاصيل البقولية، وتم إعطاء توصيات بإزالة الحشائش الحولية العريضة الأوراق مثل الحميض والحشائش النجيلية مثل الفلارس وذيل القط، وتتم المكافحة بالعزيق مرة بعد شهر من الزراعة ومرة اخري بعد 3 أسابيع.



وأضاف وكيل زراعة الإسماعيلية، انه تم إعطاء توصيات بإزالة طفيل حشيشة الهالوك، حيث يسبب فقد المحصول بنسبة 100% وتظهر علي النبات الأصلي الاصفرار وتساقط الأوراق وبالتالي يجب إزالتها باليد والتخلص منة خارج المزرعة، كما تم أعطاء توصيات بالالتزام بالكثافة النباتية 25 نبات في المتر المربع من ضمن المكافحة المتكاملة.



وأوضح خليل، ان الحشائش تسبب فقد للمحصول فهي مأوي لحشرة المن الخطيرة التي تصيب البراعم الزهرية والبراعم الخضرية ومكافحتها تتم بأحد المبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة في التوقيت والتركيز المناسب للتخلص منه.

