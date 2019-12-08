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تجديد حبس الناشط محمد صلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:02 م
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محكمة ـ ارشيفية
محكمة ـ ارشيفية
طارق حافظ
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قررت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي محمد صلاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "صلاح" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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حبس جماعة إرهابية النيابة العامة الناشط السياسي التحقيقات

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