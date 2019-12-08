على طريقة رانيا يوسف.. فيفي عبده بـ"البطة داكي"

تحرص الفنانة فيفي عبده على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على"إنستجرام"، صورة لها، ظهرت على الشاطئ بفستان بمبي مفتوح من الظهر وقصير، مما أثار جدلاً كبيراً من متابعيها ولاقت تعليقات غير مرضية على هذه الإطلالة.



وعلقت فيفي عبده على الصورة الخاص بها قائلة"أيوة بقي اسكوزمي اللي يحصلني يكسرني أي لاف يو اي سي يو ليتر، وهذه ليست أول مرة فدائماً الفنانة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالاتها المختلفة والغريبة.



ويشار إلى أن آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته كلا من " حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد".