Advertisements
Advertisements
Advertisements

على طريقة رانيا يوسف.. فيفي عبده بـ"البطة داكي"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة فيفي عبده على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على"إنستجرام"، صورة لها، ظهرت على الشاطئ بفستان بمبي مفتوح من الظهر وقصير، مما أثار جدلاً كبيراً من متابعيها ولاقت تعليقات غير مرضية على هذه الإطلالة.

وعلقت فيفي عبده على الصورة الخاص بها قائلة"أيوة بقي اسكوزمي اللي يحصلني يكسرني أي لاف يو اي سي يو ليتر، وهذه ليست أول مرة فدائماً الفنانة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالاتها المختلفة والغريبة.

ويشار إلى أن آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته كلا من " حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد".
على طريقة رانيا يوسف.. فيفي عبده بـ"البطة داكي"
على طريقة رانيا يوسف.. فيفي عبده بـ"البطة داكي"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فبفي عبده البطة داك

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ أقل من ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ 40 دقيقة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعة و 7 دقيقة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حورية فرغلي تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة خلافها مع فيفي عبده

صناع "مملكة الغجر" يحتفلون بعيد ميلاد فيفي عبده (صور)

"مملكة الغجر" على النهار في رمضان 2019

تفاصيل مسلسل "مملكة الغجر" لـ فيفي عبده وحورية فرغلي ومفاجأة في نهاية المؤتمر (صور)

فيفي عبده لـ "الفجر الفني": ضربت بنتي بالقلم بسبب "مملكة الغجر"

عزيز ميلاد ضابط شرطة في "مملكة الغجر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status