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بعد وصول ماكينة الحفر العملاقة.. الوزير: الخط الثالث من مترو الأنفاق شبكة من مواصلات الجر الكهربائي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:58 م
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المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، تقرير مصور يرصد وصول ماكينة الحفر العميق إلى محطة مترو الأنفاق "ماسبيرو" بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث من مترو الأنفاق، بحضور عدد من الوزراء.

ومن ناحيته عقب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة ماسبيرة هي المحطة الثانية في بداية المرحلة الثالثة من إتجاه الجيزة، موضحًا أن اللخط الثالث سيربط الخط الأول لمترو الأنفاق "حلوان – المرج" في محطة جمال عبدالناصر، حيث يشكل الخط الثالث شبكة من مواصلات الجر كهربائي.

أما سفير فرنسا في مصر ستيفان روماتيه، أوضح أنهم يحتفلون ببداية حدث هام في مصر وهو دخول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة ماسبيرو، حيث يصل تاريخ التعاون بين البلدين مصر وفرنسا إلى 40 عامًا.
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