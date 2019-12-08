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ترامب: يجب إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:51 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي، بعد أن قالت إنها أجرت تجربة ناجحة مهمة جدا.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "كيم جونج أون ذكي للغاية ولديه الكثير جدا ليخسره .. كل شئ في الحقيقة.. إذا تصرف بطريقة عدائية. لقد وقع معي اتفاقا لنزع السلاح النووي في سنغافورة“ مشيرا إلى القمة الأولى التي عقدها مع كيم في سنغافورة عام 2018".

ومضى يقول: "هو لا يريد خسارة العلاقة الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر".

كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد ذكرت أن كوريا الشمالية أجرت تجربة مهمة جدا بموقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية وهو موقع للتجارب الصاروخية كان مسؤولون أمريكيون قالوا في السابق إن بيونجيانج وعدت بإغلاقه. 

ويذكر أن قال ترامب، السبت، إنه لا يعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل وإن تصرف بيونغ يانغ بعدوانية سيكون مفاجئا له. 

وأوضح ترامب للصحفيين "سنرى ما سيكون عليه الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية"، وذلك بعد أن قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، السبت، أن مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. 

وأضاف في تصريحات بالبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية فلوريدا "تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون مفاجئا لي". 

وتابع: "هو يعلم أن أمامي انتخابات مقبلة. لا أعتقد أنه ينوي التدخل فيها. لكن سيكون علينا الانتظار لنرى. أعتقد أنه يتطلع لأن يرى شيئا يحدث. العلاقة جيدة جدا لكن هناك بعض العداء. لا شك في ذلك".

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كوريا الشمالية دونالد ترامب السلاح النووي إخلاء

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