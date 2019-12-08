Live| بث مباشر السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24.. يلا شوت مباشر

بث مباشر مباراة منتخب السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج ” خليجي 24 ” وقمة كرة القدم العربية في البطولة التي شهدت الندية الكبيرة بين المنتخبات العربية وتنظيم عالي للبطولة، ويستضيف ملعب خليفة مباراة السعودية والبحرين والتي تحمل الكثير من الآمال للمنتخب السعودي والمنتخب البحريني بعد أن قدم الفريقين كرة قدم رائعة خلال دور المجموعات والادوار الاقصائية.





مشاهدة مباراة السعودية والبحرين

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في نهائي كأس الخليج لعام 2019، ويقدم لكم البث المباشر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لبطولة خليجي 24 والناقلة للمباريات الكبرى والدوريات الكبرى في العالم، وينقل لكم البث المباشر يلا شوت بجودة عالية لمتابعة مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24.





تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل السعودية والبحرين في مباراة نهائي كأس الخليج العربي والتي تضم المنتخبات العربية التابعة لدول الخليج العربي.





تشكيلة منتخب البحرين

بطاقة مباراة البحرين والسعودية

البطولة كأس الخليج العربي 24 | النهائي

موعد المباراة 08-12-2019

توقيت المباراة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت | المفتوحة

ملعب المباراة استاد عبدالله بن خليفة

بث مباشر

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