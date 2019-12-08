Advertisements
Advertisements
Advertisements

كول stream كورة Live| بث مباشر السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24.. يلا شوت مباشر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر  مباراة منتخب السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج ” خليجي 24 ” وقمة كرة القدم العربية في البطولة التي شهدت الندية الكبيرة بين المنتخبات العربية وتنظيم عالي للبطولة، ويستضيف ملعب خليفة مباراة السعودية والبحرين والتي تحمل الكثير من الآمال للمنتخب السعودي والمنتخب البحريني بعد أن قدم الفريقين كرة قدم رائعة خلال دور المجموعات والادوار الاقصائية.

مشاهدة مباراة السعودية والبحرين
مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر في نهائي كأس الخليج لعام 2019، ويقدم لكم البث المباشر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لبطولة خليجي 24 والناقلة للمباريات الكبرى والدوريات الكبرى في العالم، وينقل لكم البث المباشر يلا شوت بجودة عالية لمتابعة مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24.

تشكيل الفريقين
إليكم تشكيل السعودية والبحرين في مباراة نهائي كأس الخليج العربي والتي تضم المنتخبات العربية التابعة لدول الخليج العربي.

تشكيلة منتخب البحرين
بطاقة مباراة البحرين والسعودية
البطولة كأس الخليج العربي 24 | النهائي
موعد المباراة 08-12-2019
توقيت المباراة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت | المفتوحة
ملعب المباراة استاد عبدالله بن خليفة
بث مباشر
بث مباشر مباراة السعودية والبحرين بأعلى جودة مقدما من يلا شوت العربي الناقل لمباريات خليجي 24 ومباراة السعودية والبحرين عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بأعلى جودة وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة ليعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى أو متابعة مباراة السعودية والبحرين عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

Advertisements

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ 42 دقيقة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ 36 دقيقة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ أقل من ساعة

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status