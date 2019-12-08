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تأبين البرلمان للنائب محمد بدوي دسوقي ورئيس المجلس يعلن خلو المقعد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:51 م
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البرلمان
البرلمان
إسلام شعراوي
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تأبين النائب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس عن دائرة قسم الجيزة، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس البرلمان، خلو المقعد البرلماني تمهيدًا لإجراء انتخابات تكميليه، كما أعلن "عبدالعال" إخطاره من وزير الداخلية بوفاه المغفور له النائب محمد بدوي السيد دسوقي، عن الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة الجيزة.

ونعي الدكتور على عبدالعال، النائب المتوفي، داعيًا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ودعا أعضاء المجلس الوقوف وقراءه الفاتحة ترحمًا علي روح النائب المرحوم.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية.

ومنهم مشروع القانون المقدم من النائبة وأكثر من 60 نائبًا (عشر أعضاء مجلس النواب) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنه 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة ) إلى لجنة الشؤون الدستورية.

وتم إحالة مشروع القانون المقدم من النائب جمال هندى و60 نائبًا بشأن تعديل القانون رقم 74 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، القوى العاملة، وإحالة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب أسامة شرشر و60 نائبا، أولهم بتعديل بعض أحكام قانون سجل المصدرين إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والصناعة، والثانى متعلق بتعديل بعض أحكام قانون المرور وذلك إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وأخيرًا مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للاستعلامات إلى لجنة مشتركة من الإعلام والثقافة، الاتصالات، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة.
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الكلمات المفتاحية

انتخابات النائب محمد بدوي دسوقي الجلسة العامة البرلمان أخبار البرلمان

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