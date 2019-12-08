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live بث مباشر السعودية | مشاهدة مباراة السعودية live | رابط Kora بث مباشر مباراة السعودية والبحرين live

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:48 م
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مشاهدة مباراة السعودية live
مشاهدة مباراة السعودية live
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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم ، أفتتح ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابة لإستقبال نهائي كاس الخليج العربي 24 والذي يجمع بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين وصعد المنتخب الاخضر بعد الفوز في مواجهتين علي حساب كلا من البحرين وعمان وبرغم خسارته في الجولة الاولي علي حساب منتخب الكويت الا انه واصل في طريق تحقيق رغبته تجاه تأهلة وتتويجه بالبطولة.

علي الجانب الاخر منتخب البحرين فاز في مواجهة واحدة وتعادل في مثليها وخسر في مواجهة ولكنه استطاع التاهل بعد الفوز في المواجهة الماضية علي حساب منتخب الكويت فقد تعادل في الجولة الاولي حينما التقي بمنتخب عمان وخسر في الجولة الثانية علي حساب منتخب السعودية والليه تُعاد المواجهة من جديد ولكنها في النهائي الخاص ببطولة كاس الخليج العربي النسخة 24 من البطولة .


المنتخب السعودي يتفوق علي نظيرة البحرين في خليجي 24، حيث ينتظر محبي وعشاق كرة القدم مواجه مرتقبة بين البحرين ونظيرة السعودية الذي حقق الفوز علي نظيرة قطر في النصف نهائي بنتيجة هدف دون رد وفي الجانب المقابل حقق منتخب البحرين الفوز علي العراق بركلات الترجيح، وجدير ان منتخب السعودي إلتقي بنظيرة البحرين في 35 مباراة في جميع المباريات الرسمية والودية، حققت السعودية الفوز في 19 مباراة وخسر في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات وفي بطولة الخليج إلتقي الطرفين في 19 حقق السعودية الفوز في 11 مباراة وخسر في 4 مباريات وتعادل في مثلهما .

وودعت قطرت البطولة عقب الخسارة 0/1 أمام نظيره السعودي، بينما تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على نظيره العراق 5-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

ويحلم منتخب البحرين بحجز مقعده فى قائمة السجل الذهبى ببطولة كأس الخليج، حيث لم يتذوق طعم الحصول على اللقب على مدار تاريخ مشاركته فى البطولة.

وعلى الرغم من استضافة البحرين لفعاليات بطولة كأس الخليج "4 مرات"، إلا أن "الأحمر" لم يتمكن من استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حصد اللقب، في حين يسعى منتخب السعودية لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والانفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً ببطولة كأس الخليج.

والتقى المنتخبان في بطولات الخليج 18 مرة تفوقت السعودية في 10 مرات والبحرين 4 مرات والتعادل حضر 4 مرات، سجل هجوم الأخضر 31 إصابة مقابل 18 هدفا للأحمر.


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