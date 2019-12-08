شباب الضبعة يخطف تعادلا ثمينا من الجزيرة في اللحظات الأخيرة بالقسم الثالث





نجح نادي شباب الضبعة في خطف نقطة ثمينة من أنياب فريق الجزيرة بعد أحراز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم في أجواء ممطرة بملعب المدينة الجامعية بالأسكندرية في ختام مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث.



ليرفع الجزيرة رصيدة بهذا التعادل للنقطة 11 ويتساوي مع الهلال المتصدر بنفس الرصيد

بينما رفع شباب الضبعة رصيدة عند النقطة العاشرة ليحتل المركز الثالث.



وفي إطار نفس الجولةحقق بالأمس فريق الحرية فوزا غاليا خارج ملعبة علي مركز شباب الحمام بهدف نظيف أحرزه طارق سالم في الدقيقة 20 من الشوط الثاني ليرفع الحرية رصيدة للنقطة الثامنة ويتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند نقطتين ويزداد موقفة صعوبة في المركز الأخير بعد إن كان منافسا للصعود في السنوات الماضية.



وفي ملعب مطروح حقق فريق مطروح بقيادة طلعت عبد الجواد فوزا غاليا علي فريق الشرطة بهدفين لهدف ليرفع مطروح رصيدة للنقطة السابعة ويتوقف رصيد الشرطة عند 3 نقاط



كما حقق الهلال فوزا مهما علي برج العرب بهدفين نظيفين ليرفع الهلال رصيدة للنقطة الحادية عشر ويتصدر المجموعة مؤقتا ويتوقف رصيد برج العرب عند نقطتين.



ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1- الهلال 11 نقطة

2- الجزيرة 11 نقاط

3- شباب الضبعة 10نقاط

4- المصري السلوم 8 نقاط

5- الحرية 8 نقاط

6- مطروح 7 نقاط

7- الشرطة 3 نقاط

8- م.شباب الحمام نقطتان

9- برج العرب نقطتان