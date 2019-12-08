Advertisements
Advertisements
Advertisements

شباب الضبعة يخطف تعادلا ثمينا من الجزيرة في اللحظات الأخيرة بالقسم الثالث

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


نجح نادي شباب الضبعة في خطف نقطة ثمينة من أنياب فريق الجزيرة بعد أحراز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم في أجواء ممطرة بملعب المدينة الجامعية بالأسكندرية في ختام مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث.

ليرفع الجزيرة رصيدة بهذا التعادل للنقطة 11 ويتساوي مع الهلال المتصدر بنفس الرصيد
بينما رفع شباب الضبعة رصيدة عند النقطة العاشرة ليحتل المركز الثالث.

وفي إطار نفس الجولةحقق بالأمس فريق الحرية فوزا غاليا خارج ملعبة علي مركز شباب الحمام بهدف نظيف أحرزه طارق سالم في الدقيقة 20 من الشوط الثاني ليرفع الحرية رصيدة للنقطة الثامنة ويتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند نقطتين ويزداد موقفة صعوبة في المركز الأخير بعد إن كان منافسا للصعود في السنوات الماضية.

وفي ملعب مطروح حقق فريق مطروح بقيادة طلعت عبد الجواد فوزا غاليا علي فريق الشرطة بهدفين لهدف ليرفع مطروح رصيدة للنقطة السابعة ويتوقف رصيد الشرطة عند 3 نقاط

كما حقق الهلال فوزا مهما علي برج العرب بهدفين نظيفين ليرفع الهلال رصيدة للنقطة الحادية عشر ويتصدر المجموعة مؤقتا ويتوقف رصيد برج العرب عند نقطتين.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:
1- الهلال 11 نقطة
2- الجزيرة 11 نقاط
3- شباب الضبعة 10نقاط
4- المصري السلوم 8 نقاط
5- الحرية 8 نقاط
6- مطروح 7 نقاط
7- الشرطة 3 نقاط
8- م.شباب الحمام نقطتان
9- برج العرب نقطتان
Advertisements

أخبار تهمك

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

منذ 39 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ ساعة و 6 دقيقة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

منذ ساعة

رينيه فايلر ينقلب على "موظف" الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ يوم

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

03:46 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status