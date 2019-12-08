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حسين زين يشارك باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بالسودان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:47 م
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حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن
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يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، باجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والمجلس التنفيذي، والتي تُعقد في  الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري بدولة السودان الشقيقة.

وكان في استقبال حسين زين لدى وصوله مطار الخرطوم، وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح.

وتتزامن الاجتماعات مع الاحتفال بمرور خمسون عامًا على تأسيسه؛ حيث تناقش العديد من القضايا الإعلامية المشتركة بين الدول الأعضاء، وتنظيم الإعلام المسموع والمرئي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والساحة الإعلامية العربية.

وكان حسين زين تلقى كلمة تتضمن رؤي وأفكار حول مسألة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وما تتطلبه المرحلة من تفعيل آليات عمل اتحاد الإذاعات العربية، وتنشيط التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإعلامية.

كما تناقش الاجتماعات تقارير لجان الاتحاد المختلفة، حول العديد من الأنشطة الإعلامية للاتحاد الخاصة علامية.

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الكلمات المفتاحية

ماسبيرو حسين زين الوطنية للإعلام الفجر اتحاد الإذاعات الإسلامية

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