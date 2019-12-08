رامي صبري يُقبل رأس مريم عامر منيب بعد "عامل ايه في حياتك" (صور)

حصل النجم رامي صبري على جائزة أفضل مطرب عربي بمهرجان نجم العرب 2019 الذي أقيم بالأمس السبت وتم تكريم الفنان رامي صبري وتسليمه تلك الجائزة بحفل ضخم بفندق "جراند نايل تاور" بوسط القاهرة وسط حضور كبير من نجوم الفن والمجتمع والاعلام.



وحرص النجم رامي صبري على حضور مهرجان "نجم العرب 2019" بالأمس بصحبة زوجته شيرين وجلس رامي بصحبة المنتج الموسيقي هاني محروس وعائلته والفنان مصطفى حجاج وعائلة الفنان الراحل عامر منيب ودعم رامي صبري المطربة الشابة مريم عامر منيب حيث حرص على تقبيل رأسها عقب تسلمها لتكريم والدها بالأمس.







قدمت النجم رامي صبري الاعلامية "هبة الاباصيري" بأنه أفضل مطرب عربي لعام 2019 وحرص رامي على شكر القائمين على الحدث لتلك الجائزة كما شكر كل من ساهم في الانتاج الموسيقي له في مشواره الفني من طارق العريان وشركات مزيكا ونجوم ريكوردز وروتانا كما أهدى الجائزة لزوجته شيرين وصرح بأنه يوجد العديد من الفناين الأفضل منه ولكنه يعتز بتلك الجائزة ويتمنى أن يكون دائما عند حسن ظن جمهوره الداعم الأكبر له دائما وابدا.





على هامش الحفل اجرى رامي عدد من اللقاءات التليفيزيونية وحرص خلالها على شكر الشاعر عزيز الشافعي الذي شارك معه بعدد من الاغاني الناجحة في مشواره منها "أهد الدنيا" كما حرص رامي ايضا على تقديم المطربة الشابة مريم عامر منيب في احدى اللقاءات على انها موهبة قوية ولها شأن بالمستقبل وصرح بدعمه الكامل لها في مشوارها الفني.



اجتمع رامي بعدد كبير من أصدقائه من الوسط الموسيقي بالأمس وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معا حيث جمعت الصور الفنان رامي صبري بكل من المنتج هاني محروس والفنان مصطفى حجاج وصورة اخرى بالشاعر الكبير أمير طعيمة والوزع الموسيقي نادر حمدي وعدد من الصور مع مريم عامر منيب والشاعر عزيز الشافعي.



الحدث من تنظيم شركة Pacha Kuwit بأشراف حسين موسى وتنسيق محمد فريد مجلةWhat Happens والصور لكوتي ايمدجز بأشراف أحمد كوتي.