رابط SUADI مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH saudi رابط يوتيوب السعودية KSA

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الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:42 م
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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين
مشاهدة مباراة السعودية والبحرين
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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر اليوم ، أفتتح ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابة لإستقبال نهائي كاس الخليج العربي 24 والذي يجمع بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين وصعد المنتخب الاخضر بعد الفوز في مواجهتين علي حساب كلا من البحرين وعمان وبرغم خسارته في الجولة الاولي علي حساب منتخب الكويت الا انه واصل في طريق تحقيق رغبته تجاه تأهلة وتتويجه بالبطولة.

علي الجانب الاخر منتخب البحرين فاز في مواجهة واحدة وتعادل في مثليها وخسر في مواجهة ولكنه استطاع التاهل بعد الفوز في المواجهة الماضية علي حساب منتخب الكويت فقد تعادل في الجولة الاولي حينما التقي بمنتخب عمان وخسر في الجولة الثانية علي حساب منتخب السعودية والليه تُعاد المواجهة من جديد ولكنها في النهائي الخاص ببطولة كاس الخليج العربي النسخة 24 من البطولة .


المنتخب السعودي يتفوق علي نظيرة البحرين في خليجي 24، حيث ينتظر محبي وعشاق كرة القدم مواجه مرتقبة بين البحرين ونظيرة السعودية الذي حقق الفوز علي نظيرة قطر في النصف نهائي بنتيجة هدف دون رد وفي الجانب المقابل حقق منتخب البحرين الفوز علي العراق بركلات الترجيح، وجدير ان منتخب السعودي إلتقي بنظيرة البحرين في 35 مباراة في جميع المباريات الرسمية والودية، حققت السعودية الفوز في 19 مباراة وخسر في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات وفي بطولة الخليج إلتقي الطرفين في 19 حقق السعودية الفوز في 11 مباراة وخسر في 4 مباريات وتعادل في مثلهما .


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